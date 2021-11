Coronavirus Latina: la provincia conta altri 87 nuovi positivi. Da inizio mese 1700 i contagi

Leggera flessione della curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina in questo inizio di settimana rispetto all’andamento del weekend: sono 87 i nuovi casi resi noti dalla Asl oggi, lunedì 22 novembre, con il consueto bollettino: sabato e domenica i positivi avevano superato sempre quota 120, mentre nella giornata di venerdì era stato registrato il picco di 147.

I contagi sono stati accertati in 14 diversi comuni della provincia e hanno fatto salire il totale da inizio mese a 1700, con una media di oltre 77 ogni giorno, e bisogna correre indietro a maggio per avere un numero così alto (a fine mese furono 2090).

Da segnalare ancora la situazione nella città capoluogo, Latina, dove i casi riscontrati nelle scorse 24 ore sono stati 39; altri 11 sono invece nel territorio di Cisterna e 8 ad Aprilia. La zona nord della provincia resta quella dove si concentrano il maggior numero di casi, anche oggi ben oltre la metà. Gli altri sono distribuiti in 11 comuni: 7 sono a Fondi e 6 a Terracina, poi 4 a Sermoneta, 3 a Pontinia, 2 rispettivamente a Sezze e Sonnino e uno a Cori, Formia, Monte San Biagio, Roccasecca dei Volsci e Sabaudia.

Nessun decesso, per il quarto giorno consecutivo, è riportato nel bollettino (sono in totale 15 dall’inizio del mese), mentre nelle scorse 24 ore sono stati effettuati 3 nuovi ricoveri e non sono state notificate guarigioni.

Leggero calo nella giornata di domenica nel numero delle vaccinazioni che sono state 732; di queste poco più della metà, circa il 53%, sono state terze dosi (391), mentre 206 (28%) sono state seconde dosi e 135 prime (18%).