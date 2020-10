Coronavirus Latina: i contagi non si fermano, 84 casi in più in provincia. Un altro decesso

Altri 84 nuovi casi di coronavirus e un decesso: sono questi i numeri contenuti nel bollettino che la Asl ha diffuso nel pomeriggio di oggi, giovedì 22 ottobre. Hanno così superato quota mille i contagi accertati in tutto il territorio pontino nel mese in curso, un dato più del doppio di quello registrato a settembre.

Il picco più alto di nuovi positivi è stato registrato ancora una volta a Latina città, con 26 casi in più nelle ultime 24 ore. Due di meno quelli riscontrati tra i residenti di Cisterna che sono 24; altri 13 casi ci sono poi ad Aprilia, 6 a Terracina, 4 a Cori, 2 a Gaeta, Roccagorga e Sezze e uno rispettivamente a Castelforte, Fondi, Itri, Sermoneta e Sonnino. Gli 84 nuovi casi, spiega l'Assessorato alla Sanità della Regione Lazio, sono con link familiare o contatto di un caso già noto.

Si aggiorna il quadro in provincia di Latina dove sono arrivati a 1463 gli attuali positivi con 1339 persone che sono in cura presso il proprio domicilio; sono saliti a 124 i pazienti ricoverati presso strutture ospedaliere. Sfiorano i 3mila i contagi totali da inizio pandemia riscontrati tra i residenti della provincia - sono 2297 - con l’indice di prevalenza arrivato a 39,93. I guariti attualmente sono 789 - 6 in più nelle ultime 24 ore -. Nel bollettino si dà notizia anche della morte di una donna di Itri che aggiorna tristemente il dato dei decessi che arrivano a 45 in provincia.