Coronavirus: in provincia 22 nuovi contagi, la metà sono a Latina città. Nessun decesso

Sono in leggero calo rispetto agli ultimi giorni, come spesso accade ad inizio settimana, i contagi da coronavirus nella provincia di Latina: sono 22, infatti, quelli resi noti oggi, lunedì 23 agosto, dalla Asl con il consueto bollettino giornaliero. Un dato che arriva dopo i 38 casi di sabato e i 39 di domenica, e soprattutto gli 81 di tre giorni fa. Salgono così a 981 i positivi totali che sono stati riscontrati in tutto il territorio pontino da inizio mese, con una media di 42 ogni giorno.

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, quasi la metà dei nuovi casi di oggi sono nella città capoluogo, Latina (10), 3 sono poi quelli accertati a Terracina e Sezze, 2 ad Aprilia e uno infine nei comuni di Cisterna, Fondi, Lenola e San Felice Circeo.

Nelle scorse 24 ore, poi, è stato effettuato un solo ricovero, mentre anche oggi, per il decimo giorno consecutivo, non vengono riportati decessi nel bollettino; i guariti, infine, sono pari a nuovi casi, cioè 22.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale si attesta sui numeri fatti registrare negli ultimi giorni, in calo rispetto alle settimane passate: ieri sono infatti state effettuate 1288 somministrazioni.