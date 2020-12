Coronavirus Latina: 120 nuovi casi in provincia, ma i guariti sono 150. Quattro i morti

Sono 120, registrati in 22 comuni, i nuovi casi di coronavirus nella provincia di Latina. Il dato diffuso nel pomeriggio di oggi, mercoledì 23 dicembre, dalla Asl con il consueto bollettino. E un numero che si conferma in calo in questi primi tre giorni della settimana: ieri i contagi erano stati 132 e il giorno precedente 191. Ancora una volta, poi, nelle ultime 24 ore, il numero dei guariti è stato superiore, 150, rispetto a quello dei nuovi positivi.

Guardando i i casi, un terzo dei nuovi registrati è a Latina (40), 15 poi ad Aprilia, 11 a Sabaudia e 10 a Formia, poi ancora 6 a Terracina e Priverno e 5 a Cisterna, 3 a Gaeta, Lenola, Pontinia, Sermoneta e Sezze, 2 a Spigno Saturnia e Ventotene ed uno nei comuni di Castelforte, Cori, Fondi, Itri, Minturno, Roccagorga, San Felice Circeo e Sonnino. Aggiornati ad oggi i casi totali accertati in tutta la provincia da inizio pandemia sono arrivati a 13401.

Nelle ultime 24 ore, infine, sono stati registrati altri 4 decessi che hanno fatto salire il totale da marzo a 231, di cui 81 a dicembre. I pazienti deceduti erano residenti ad Aprilia, Cori, Formia e Terracina.