Coronavirus Latina: doppio zero per decessi e ricoveri, ma i nuovi casi sono 20 in provincia

Dopo quattro giorni contraddistinti dalla crescita ad una cifra del numero dei nuovi contagi da coronavirus, sono 20 i casi notificati nelle scorse 24 ore dalla Asl di Latina e comunicati oggi, mercoledì 23 giugno, con il bollettino. Quattro erano state le positività ieri, una in meno il giorno precedente, 6 e 9 quelle rese note invece nelle giornate di domenica e sabato. Il totale dei contagi nel mese di giugno salgono così a 351, con una media giornaliera di poco superare ai 15.

Quelli di cui è stata data notizia oggi dalla Asl con il report sono concentrati in 11 diversi comuni della provincia; la maggior parte sono a Latina città (7), mentre 3 sono a Cisterna, 2 a Sezze e poi uno solo rispettivamente nei centri di Aprilia, Cori, Fondi, Formia, Norma, Pontinia, Sabaudia e Terracina.

La buona notizia è che per il sesto giorno consecutivo non sono stati registrati decessi, e zero sono anche i ricoveri effettuati nelle scorse 24 ore, mentre le guarigioni notificate sono state 160.

Tornano nuovamente sopra la soglia dei 5mila le vaccinazioni giornaliere: sono state, infatti, 5252 quelle effettuate ieri nei diversi hub della provincia di Latina. In totale le somministrazioni dall’inizio della campagna sono più di 348mila, con 117mila persone che hanno ricevuto entrambe le dosi.