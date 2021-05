Coronavirus Latina, provincia da 11 giorni senza decessi. Sono 45 i nuovi casi

Si mantiene stabile la curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina: sono 45 i nuovi casi di cui ha dato notizia oggi, domenica 23 maggio, la Asl con il consueto bollettino quotidiano, lo stesso dato di ieri. Salgono cosi a 1857 le positività totali riscontrate tra i residenti pontini dall’inizio di maggio con una media di circa 80 ogni giorno, quasi dimezzata rispetto ai 144 del mese di aprile.

Coronavirus Latina: la distribuzione dei contagi

I 45 nuovi casi di oggi sono distribuiti tra 17 diversi comuni della provincia; la maggior parte concentrati nel nord del territorio pontino. Sono 11, infatti, quelli accertati ad Aprilia, 6 a Cisterna ed altri 5 a Latina città; 4 invece i contagi a Terracina, 3 a Sermoneta, 2 poi sono stati registrati nei comuni di Formia, Gaeta, Roccagorga e Sabaudia, uno infine a Castelforte, Fondi, Minturno, Monte San Biagio, Norma, Pontinia, Santi Cosma e Damiano e Spigno saturnia.

Coronavirus: provincia da 11 giorni senza decessi

Si allunga il periodo di giorni fortunatamente senza decessi nella provincia di Latina: 11 con oggi, come non era mai accaduto dall’inizio della seconda ondata; le morti legate al Covid-19 a maggio sono ferme a 20. Quattro, invece, i ricoveri nelle scorse 24 ore che fanno salire il totale in questi 23 giorni del mese a 109 (all’incirca lo stesso numero ad aprile era stato raggiunto nella prima settimana). Infine, sono state 52 le guarigioni notificate nella giornata di ieri dall’Azienda sanitaria locale.

La campagna vaccinale

La campagna vaccinale intanto, procede spedita nella provincia di Latina: nelle scorse 24 ore sono state 3891 le dosi inoculate che hanno permesso di superare, secondo il dato aggiornato alle 13 di oggi da Salute Lazio, le 210mila somministrazioni con 67mila persone che hanno ricevuto anche la seconda dose.