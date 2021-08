Coronavirus Latina, la provincia conta 54 nuovi casi: sono più di mille ad agosto

Quasi la metà dei contagi concentrati tra Fondi (14) e Terracina (10), gli altri distribuiti in dodici diversi comuni. Ma nelle scorse 24 ore non sono stati registrati nuovi decessi e nuovi ricoveri

Sono tornati di nuovo sopra quota 50 i contagi da coronavirus giornalieri nella provincia di Latina: nella precisione sono 54 quelli resi noti dalla Asl oggi, martedì 24 agosto, con il consueto bollettino giornaliero. I nuovi casi sono più del doppio del dato di ieri (22) e fanno superare quota mille al totale da inizio mese (sono 1.035), in crescita rispetto ai numeri fatti registrare a luglio quando i positivi riscontrati sono stati 769 (a giugno erano stati 365).

Nello specifico, quasi la metà dei contagi di oggi sono concentrati tra Fondi (14) e Terracina (10), mentre 6 sono quelli riscontrati a Latina e 5 ad Aprilia; 3 sono i casi nelle città di Gaeta, Priverno e San Felice Circeo, 2 rispettivamente in quelle di Cisterna, Formia e Sezze, uno infine a Cori, Itri, Lenola e Sperlonga.

Nel bollettino di oggi, per l’undicesimo giorno consecutivo, non vengono riportati nuovi decessi come non c’è stato nessun ricovero di pazienti positivi in provincia, ed è questa la nota positiva delle ultime 24 ore in provincia di Latina. Infine, sono state 34 le guarigioni notificate dalla Asl.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, sono state quasi 2mila le somministrazioni effettuate ieri in tutta la provincia (per la precisione 1.946).