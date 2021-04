Coronavirus Latina: in provincia 176 nuovi contagi e 3 decessi. In un giorno 12 ricoveri

Si mantiene alto il trend di crescita dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina: sono 176 quelli riportati nel bollettino della Asl di oggi, sabato 24 aprile. Ieri i casi in tutto il territorio erano stati 164, 141 invece il giorno precedente. Con il report giornaliero viene data notizia anche del numero dei guariti notificati nelle ultime 24 ore: 243 che hanno fatto salire il totale di questa settimana a 1582 (i nuovi positivi sono stati invece 830).

Tornando ai contagi, sono stati registrati in 22 diversi comuni della provincia. Nuovo balzo in vanti dei casi a Latina città dove nelle scorse 24 ore ne sono stati accertati altri 43, 26 sono invece quelli riscontrati ad Aprilia, 16 a Fondi, 15 a Sabaudia, 11 a Cisterna e 10 a Formia. Altri 9 sono poi a Sezze, 8 a Terracina, 6 a Maenza, 4 a Castelforte, Gaeta, Minturno e Roccagorga, 3 a San Felice Circeo, 2 nei territori di Pontinia, Priverno, Santi Cosma e Damiano, Sermoneta e Sonnino, uno infine a Bassiano, Cori e Norma.

Nelle scorse 24 ore, poi, i decessi sono stati 3, di pazienti che erano residenti a Cisterna, Formia e Lenola, mentre sono stati 12 i ricoveri, un dato in rialzo rispetto a quelli fatto registrare negli ultimi due giorni.

Infine il punto sulla campagna vaccinale dopo che ieri è stato raggiunto in nuovo numero record di somministrazioni in 24 ore, 2758. In totale ad oggi, secondo il dato aggiornato da Salute Lazio alle 15, sono circa 116mila le dosi inoculate in tutto il territorio provinciale, con quasi 35mila persone che hanno completato il ciclo con tutte e due le dosi.