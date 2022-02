Coronavirus Latina, stabile la curva con 553 nuovi casi in provincia. Altri due morti

Andamento stabile nel numero dei contagi giornalieri da coronavirus nella provincia di Latina: sono 553 i nuovi casi comunicati oggi, giovedì 24 febbraio, dalla Asl con il consueto bollettino, solo 30 in più rispetto a ieri. Stabile anche il dato sui tamponi che sono stati effettuati dalla Asl, dalle farmacie e nei laboratori del territorio, e che sono poco meno di 4mila con il rapporto tra positivi e tamponi di circa il 14%. I contagi totali dall’inizio del mese sono arrivati 18.313, con una media di 763 ogni giorno.

I contagi nei singoli comuni

I 553 nuovi casi di oggii sono stati accertati in 29 dei 33 comuni della provincia; 128 sono nella città capoluogo, Latina, gli altri sono così distribuiti: 77 sono ad Aprilia, 5 a Bassiano, 9 a Castelforte, 25 a Cisterna, 8 a Cori, 37 a Fondi, 35 a Formia, 11 a Gaeta e 16 ad Itri; altri 4 sono a Lenola, 7 a Maenza, 28 a Minturno, 4 a Monte San Biagio e uno a Norma; ancora sono 14 a Pontinia, 8 a Ponza, 21 a Priverno, 12 a Roccagorga e uno a Roccasecca dei Volsci; altri 21 sono a Sabaudia, 5 a San Felice Circeo, 16 a Sermoneta e 15 a Sezze; 8 sono a Sonnino, 2 a Sperlonga, 3 a Spigno Saturnia e 31 a Terracina.

Ancora due decessi in provincia

Nel bollettino di oggi sono poi riportati altri due decessi che salgono così a 50 dall’inizio del mese nel territorio pontino. Non ce l’hanno fatta due pazienti che erano residenti a Formia e Sezze. Nelle scorse 24 ore, poi sono stati effettuati 2 nuovi ricoveri e son state notificate 261 guarigioni.

La campagna di vaccinazione

Infine, per quanto riguarda la campagna vaccinale, sono meno di mille le dosi somministrate in tutta la giornata di ieri, nello specifico 803. Sono state 748 quelle inoculate alla popolazione adulta over 12, mentre sono state 55 le vaccinazioni pediatriche.