Coronavirus Latina: sono 181 i nuovi casi in provincia. Un decesso, 71 i guariti

Sono ancora in aumento rispetto alla giornata di ieri i nuovi casi di coroanvirus registrati nella provincia di Latina nelle ultime 24 ore: 181 il dato di oggi che è stato reso noto dalla Asl che nel pomeriggio di oggi, domenica 24 gennaio, ha diffuso il consueto bollettino giornaliero con cui viene aggiornata la situazione in tutto il territorio pontino.

I casi sono stati accertati in 23 diversi comuni della provincia con il dato più alto che arriva ancora una volta da Latina città dove i nuovi positivi di oggi sono 27; 18 poi sono stati riscontrati tra i residenti dei centri di Aprilia, Cisterna e Formia, 12 a Gaeta, 11 a Terracina e 10 a Fondi e Sezze; 9 poi ad Itri, 8 a Minturno e Priverno, 6 a Roccagorga, 5 a Sermoneta e Sonnino, 3 a Rocca Massima e Sabaudia, 2 a Castelforte, Cori e Pontinia, uno infine a Norma, San Felice Circeo, Santi Cosma e Damiano e Spigno Saturnia.

In totale nel mese di gennaio sono stati 4661 i contagi riscontrati in provincia di Latina, 19205 da inizio pandemia. Con il bollettino di oggi, la Asl ha fornito anche precisazioni in merito ai 557 positivi frutto di un’attività di recupero dati provenienti da tamponi effettuati presso laboratori privati. L’Azienda sanitaria locale ha spiegato che “si tratta di dati relativi a pazienti già presi in carico dalla Asl di Latina nei mesi scorsi (dei quali 405 già guariti) e per i quali è stato eseguito un riallineamento di controllo”.

Nelle scorse 24 ore, poi sono stati registrati anche 71 guariti e il decesso di un paziente che era residente a Sezze, uno dei centri della provincia che in questo gennaio sta pagando più drammaticamente le conseguenze della diffusione del coronavirus. Nei 24 giorni di questo mese sono stati già 71 i decessi tra i residenti della provincia pontina, che salgono a 322 se si considerano gli oltre 10 mesi di pandemia.