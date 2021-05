Coronavirus Latina: i casi rallentano ancora, sono 31 in provincia. Dodici giorni senza decessi

Tutti i dati in calo rispetto alle scorse 24 ore nella provincia di Latina: come riportato nell’ultimo bollettino della Asl di oggi, lunedì 24 maggio, sono 31 i nuovi casi di coronavirus, 2 i ricoveri mentre si allunga il numero dei giorni senza decessi.

Il mese di maggio ha fatto registrare, infatti, un rallentamento della curva rispetto alle scorse settimane, segnando anche una forte riduzione delle morti e dei ricoveri, segno questo, che anche la campagna vaccinale sta iniziando a dare i suoi risultati. Nel corso di questi 24 giorni di maggio sono stati 1888 i contagi tra i residenti del territorio pontino, con una media di 78 ogni giorno, praticamente la metà di aprile (erano 144 ogni giorno).

Coronavirus Latina: la distribuzione dei contagi

I 31 casi di cui è stata data comunicazione oggi sono stati registrati in 13 diversi comuni; 5 sono quelli riscontrati a Fondi, 4 invece ad Aprilia, Cisterna e Formia; altri 3 sono a Gaeta, 2 a Latina, Sezze e Terracina e uno infine nei centri di Maenza, Minturno, Monte San Biagio, Sermoneta e Spingo Saturnia.

Coronavirus: 12 giorni senza decessi

Come detto, si allunga il numero dei giorni in cui nella provincia non sono stati registrati decessi legati al coronavirus, vale a dire 12 (sono 20 le vittime in totale a maggio). Una notizia che si aggiunge a quella che arriva dai ricoveri in calo rispetto ai mesi precedenti: sono stati 2 quelli effettuati nelle scorse 24 ore che hanno fatto salire il totale del mese in corso a 113. Le guarigioni notificate ieri dalla Asl sono state infine 30.

La campagna vaccinale

Per quanto riguarda le vaccinazioni sono state 2267 quelle effettuate nelle ultime 24 ore in tutta la provincia di Latina. Da inizio campagna sono quasi 215mila le dosi inoculate; 67mila le persone che hanno completato il ciclo vaccinale con entrambe le dosi.