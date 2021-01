Coronavirus Latina: sono 125 i nuovi casi positivi in provincia. Altri 6 decessi

Un rallentamento nella crescita del numero dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina nelle ultime 24 ore: sono infatti 125 i nuovi casi di cui cha dato notizia oggi, lunedì 25 gennaio, la Asl con il consueto bollettino. Ma un rallentamento c’è stato anche nella crescita del numero dei guariti, 35 nelle ultime 24 ore. Drammatico invece il dato dei decessi di oggi che sono stati 5, a cui va aggiunto quello di un paziente non residente nella provincia di Latina ma comunque in carico alla Asl pontina.

Questi i numeri che sono stati resi noti dall’Azienda sanitaria locale con il report giornaliero. I contagi sono in calo rispetto agli ultimi due giorni (ieri erano stati 181 e sabato 174) e per il quinto giorno consecutivo sono sotto la soglia dei 200; sono stati registrati in 20 diversi comuni del territorio. Sono 19 quelli riscontrati tra i residenti della città di Latina, altri 15 a Formia, 12 a Terracina, 11 a Fondi e Sezze; e ancora altri 9 casi sono stati accertati a Cisterna, 8 ad Aprilia, 7 a Pontinia e Sabaudia, 5 a Priverno, 4 a Sermoneta, 3 a Gaeta, Minturno e Sonnino, 2 rispettivamente a Monte San Biagio e Spigno Saturnia e uno infine a Castelforte, Ponza, San Felice Circeo e Santi Cosma e Damiano.

Nel mese di gennaio sono arrivati a 4786 i contagi totali tra i residenti della provincia pontina; quasi 20mila da inizio pandemia.

E’ alto, invece, il dato dei decessi, come detto 6 in totale nelle ultime 24 ore; due dei pazienti erano residenti nella città di Latina gli altri a Gaeta, Pontinia, Sonnino e uno, come anticipato, fuori dalla provincia pontina. Sale a 76 il numero delle morti legate al coronavirus tra i residenti nel territorio pontino nel mese in corso, 327 negli oltre 10 mesi da marzo ad oggi.