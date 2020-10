Coronavirus, 149 casi in più in provincia. A Latina città 48 nuovi contagi e un decesso

E’ stato diffuso nel primo pomeriggio di oggi, domenica 25 ottobre, l’odierno bollettino della Asl che riporta altri 149 nuovi casi di coronavirus in 20 diversi comuni della provincia di Latina: dopo quello di ieri - 209 nuovi positivi - è il secondo dato più alto di sempre a chiusura di una settimana difficile dal punto di vista dei numeri. Sono stati infatti 777 i nuovi contagi da domenica scorsa ad oggi.

Boom nel capoluogo pontino dove si registrano 48 casi in sole 24 ore, come non erano mai stati registrati in città da inizio pandemia. Sono 26 quelli invece accertati a Cisterna, poi 15 ad Aprilia, 14 a Fondi, 11 a Terracina e 8 a Minturno; e ancora 5 nella piccola Lenola, 3 a Priverno e Sezze, 2 rispettivamente a Cori, Formia, Gaeta, Itri, e Pontinia, uno infine a Campodimele, Castelforte, Monte San Biagio, Roccagorga, Sabaudia e Spigno Saturnia.

Il quadro di oggi è aggravato anche dalla comunicazione da parte della Asl del decesso di un paziente domiciliato a Latina; si tratta del numero 48 da inizio pandemia.

Il dato di oggi fa aumentare inevitabilmente anche gli attuali positivi che salgono a 1918, con 1787 persone che sono in cura preso il proprio domicilio; sono invece 131 i ricoverati in strutture ospedaliere. I contagi totali in provincia da inizio pandemia sale a 2781 con un indice di prevalenza che arriva a 48,34. Sono 815 i guariti.

Alta sempre l’attenzione ad Itri per il focolaio nella casa di riposo “Domus Aurea”. Attivata l’Unità di Crisi, ricordano dalla Asl, al momento pazienti e personale dipendente attualmente presenti nella struttura sono sottoposti a telemonitoraggio.