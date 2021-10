Coronavirus Latina: in provincia 29 contagi in un giorno. Nessun decesso e un ricovero

Continua il sali e scendi della curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina: sono 29 quelli comunicati oggi, lunedì 25 ottobre, dalla Asl di Latina che nella mattinata ha diffuso il consueto bollettino; lo stesso numero di sabato scorso mentre ieri le positività giornaliere erano di nuovo salite a 50. Aggiornando il quadro, in tutto il mese in corso i casi sono stati 735 in tutto il territorio pontino, con una media di poco più di 29 ogni giorno.

I contagi di oggi sono stati registrati in nove diversi comuni; per quanto riguarda la distribuzione territoriale, spiccano i 9 di Cori a cui si aggiungono i 5 di Aprilia e i 4 di Latina. Due invece sono stati accertati a Cisterna, Fondi, Lenola, Norma e Pontinia e uno a San Felice Circeo.

Nel bollettino di oggi non sono riportati nuovi decessi, mentre nelle scorse 24 ore è stato effettuato un solo ricovero (sono 33 in totale dall’inizio del mese), mentre non è stata notificata nessuna guarigione.

In calo, rispetto alla giornata di domenica, le vaccinazioni: in tutta la giornata di ieri, infatti, sono state somministrate 622 dosi in tutta la provincia.