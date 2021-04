Coronavirus Latina: in provincia 121 nuovi casi, ma nessun decesso. In un giorno 12 ricoveri

Il bollettino diffuso dalla Asl riporta anche 7 guariti in più in 24 ore e 1858 vaccinazioni; sono più di 120mila le somministrazioni del siero anti-Covid da inizio campagna

La settimana si apre con 121 nuovi casi di coronavirus. E’ stato diffuso nel pomeriggio di oggi, lunedì 26 aprile, il nuovo bollettino della Asl che aggiorna sulla situazione legata alla pandemia da Covid-19 nella provincia di Latina. E nel report giornaliero sono contenuti anche 7 guariti, mentre, ed è quesdta la buona notizia, nessun decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda la diffusione dei contagi, i 121 nuovi di cui è stata data notizia oggi sono stati accertati in 20 diversi comuni del territorio. Il dato più alto arriva ancora una volta dalla città capoluogo, Latina, dove nelle scorse 24 ore sono stati notificati altri 21 casi, 16 sono ad Aprilia e Fondi, 11 a Cisterna e Terracina ed altri 10 a Sabaudia. Ancora sono 6 a Sezze, 5 a Maenza, 4 a Priverno, 3 a Formia e Santi Cosma e Damiano, 2 a Cori, Gaeta, Minturno, Monte San Biagio, Pontinia e Roccagorga, uno infine a Castelforte, Sermoneta e Sonnino. Da inizio mese sono 3802 i contagi in tutto il territorio pontino.

Nelle scorse 24 ore sono stati, poi, 12 i ricoveri tra i pazienti risultati positivi, 1858 invece le vaccinazioni. Per quanto riguarda proprio al campagna vaccinale, ha superato quota 120mila il numero delle somministrazioni effettuate in tutta la provincia con oltre 36mila persone che hanno completato il ciclo anche con la seconda dose.