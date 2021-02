Coronavirus Latina: 96 nuovi casi in provincia, i guariti sono 156. Un decesso

Il bollettino della Asl: in leggero calo il numero dei contagi giornalieri rispetto alle scorse 24 ore; di nuovo 10 casi a Ponza, in calo nel capoluogo

Sono in calo rispetto alle scorse 24 ore i casi di coronavirus nella provincia di Latina: 96 quelli che sono stati comunicati oggi, venerdì 26 febbraio, dalla Asl che nel pomeriggio ha diffuso il consueto bollettino. Ieri, infatti, i contagi erano stati 153, 125 il giorno precedente. Un andamento in crescita rispetto alla scorsa settimana durante la quale i nuovi positivi non avevano mai superato la soglia dei cento giornalieri. Nelle scorse 24 ore sono stati circa 700 i tamponi eseguiti tra molecolari e antigenici, 156 le guarigioni accertate.

In totale nel mese di febbraio sono arrivati a 2550 i contagi in tutto il territorio provinciale, comunque in deciso calo rispetto a gennaio (nei 26 giorni del mese scorso erano stati quasi 5mila).

Coronavirus Latina: la diffusione dei contagi in provincia

I nuovi casi di oggi sono stati registrati in 23 diversi comuni della provincia; in calo il dato a Latina città dove ne sono stati riscontrati 9, come anche a Terracina e Formia. Crescita importante, ancora una volta, sull’isola di Ponza dove, come accaduto già due giorni fa, i contagi sono stati 10, gli stessi accertati anche tra i residenti di Aprilia. Sono 7, invece, i nuovi positivi a Fondi, 6 a Sezze, 5 a Pontinia, Roccagorga, e Sonnino; 4 ancora a Cisterna, 2 a Itri, Maenza, Minturno, Rocca Massima e Sperlonga, uno infine a Bassiano, Lenola, Monte San Biagio, Sabaudia, San Felice Circeo e Spigno Saturnia.

Coronavirus Latina: un decesso

Si aggrava anche il bilancio dei decessi dopo la morte di un paziente di Minturno. Sono state 58 le morti legate al Covid-19 in provincia nel solo mese di febbraio, 407 dall’inizio della pandemia.