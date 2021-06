Coronavirus Latina, la curva si mantiene bassa: 2 i casi. Provincia da 9 giorni senza decessi

Si mantiene bassa la curva dei contagi da coronavirus nella provincia pontina: 2 i nuovi casi che sono stati notificati nelle scorse 24 ore (ieri era uno solo, giovedì 5). Il bollettino di oggi, sabato 26 giugno, è stato diffuso nella tarda mattinata dalla Asl.

Le nuove positività, dopo due giorni a zero casi, sono state riscontrate entrambe a Latina città. Il totale dei contagi registrati in tutto il territorio pontino nel mese di giugno è salito ora a 359 con una media inferiore ai 14 ogni giorno; un netto calo della curva se si pensa che nel mese di maggio i casi giornalieri erano in media 67.

Per il nono giorno consecutivo, e questa continua ad essere la buona notizia, non si registrano decessi in provincia e nessun ricovero è stato effettuato nelle scorse 24 ore, mentre le guarigioni notificate sono state 87.

Per quanto riguarda le vaccinazioni restano sopra quota 5mila quelle giornaliere nel territorio pontino (sono state 5243 quelle effettuate ieri); in totale dall’inizio della campagna in provincia sono state più di 363mila le somministrazioni, secondo il dato aggiornato alle 11 di Salute Lazio, quasi 5 milioni in tutto il Lazio.