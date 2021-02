Coronavirus Latina: in provincia 126 nuovi casi positivi. Sono altri 3 i decessi

Il bollettino diffuso dalla Asl: contagi giornalieri di nuovo in aumento rispetto alle scorse 24 ore; boom di casi a Terracina e Cisterna (17), sono altri 9 quelli registrati a Roccagorga. I guariti sono 26

E’ di nuovo in aumento, rispetto a ieri, il numero dei casi giornalieri di coronavirus nella provincia di Latina: 126 quelli riportati nel bollettino della Asl di oggi, sabato 27 febbraio. Ieri, infatti, erano stati 96, dopo i 153 del giorno precedente e i 125 di mercoledì. Dati che comportano un rialzo della curva: nei sei gironi di questa settimana sono stati infatti 630 i casi riscontrati nel territorio a fronte dei 402 della settimana scorsa (da lunedì 15 a sabato 20 febbraio). In totale a febbraio sono stati 2676 i positivi in tutta la provincia.

Coronavirus Latina: la diffusione dei nuovi contagi

Guardando la distribuzione territoriale, da segnalare il boom di contagi nelle scorse 24 ore registrato a Terracina e Cisterna, sono stati 17, mentre a Latina città sono stati 14. Altri 12 casi sono invece a Fondi, 10 a Formia e 9 a Roccagorga dove ieri è stata prorogata la zona rossa per un altra settimana proprio a causa della crescita dei contagi che non rallenta. Sono poi stati riscontrati 8 positivi tra i residenti di Aprilia, 5 a Lenola e Minturno, 3 a Gaeta, Maenza, Pontinia, Priverno, Sezze e Sonnino, 2 poi a Ponza e Sabaudia e uno infine a Cori, Monte San Biagio, Procedi, San Felice Circeo, Sermoneta, Sperlonga e Spigno Saturnia

Coronavirus Latina: il bilancio dei decessi

Torna a crescere anche il numero dei decessi rispetto alle scorse 24 ore: tre quelli che sono stati comunicati oggi dalla Asl di pazienti che erano residenti ad Aprilia, Latina e Sezze. In totale nel mese di maggio sono 61 le morti legate al coronavirus, 410 dal marzo scorso ad oggi. Nelle scorse 24 ore, infine, registrati 26 guariti.