Coronavirus Latina, contagi in calo: sono 378 in un giorno in provincia. Un altro decesso

Per il terzo giorno consecutivo è in calo il numero dei contagi da coronavirus giornalieri nella provincia di Latina: sono 378 i nuovi casi resi noti dalla Asl con il bollettino di oggi, domenica 27 febbraio, mentre nella giornata di ieri erano stati 477 e venerdì 584. Sono stati poco meno di 3mila i test effettuati dalla stessa Asl, nelle farmacie e nei laboratori, in leggero calo rispetto al dato quotidiano della settimana, ma più basso però è anche il rapporto tra positivi e tamponi che oggi è del 12,6%.

In totale dall’inizio del mese i contagi accertati in tutto il territorio pontino sono stati 19.759, con una media poco superiore ai 730 giornalieri ( gennaio era stata di circa 1.200 ogni giorno).

I contagi nei singoli comuni

I 358 nuovi casi i oggi sono stati riscontrati in 26 dei 33 comuni della provincia: sono meno di 100 nella città capoluogo, Latina, dove ne sono stati registrati 81; gli altri sono così distribuiti: sono 58 ad Aprilia, 16 a Cisterna, 9 a Cori, 10 a Fondi, 40 a Formia, 9 a Gaeta e 10 ad Itri; un altro è a Lenola e 2 sono a Maenza, 10 a Minturno, 4 a Monte San Biagio e uno ancora a Norma; 13 sono poi a Pontinia, uno a Ponza, 18 a Priverno e uno a Rocca Massima; 4 a Roccagorga, 11 a Sabaudia, 3 in ognuno dei comuni di San Felice e Santi Cosma e Damiano; ancora 13 a Sermoneta, 12 a Sezze, 11 a Sonnino, 2 a Spigno Saturnia e 35 a Terracina.

Più di 50 decessi a febbraio in provincia

Nel bollettino è riportato poi il decesso di un uomo di 75 anni di Minturno; salgono così a 807 i decessi totali dall’inizio della pandemia nella provincia di Latina, di cui 52 nel solo mese di febbraio. Nelle scorse 24 ore, poi sono 2 i ricoveri e 72 le guarigioni notificate dall’Azienda sanitaria locale.

La campagna vaccinale

Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, ieri sono state somministrate in totale 1.610 dosi in tutta la provincia di Latina; 1.311 sono quelle inoculate alla popolazione adulta over 12, mentre 299 sono le vaccinazioni pediatriche.