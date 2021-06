Coronavirus Latina, tre nuovi casi nelle ultime 24 ore e nessun ricovero

Per il decimo giorno consecutivo non si registrano decessi. Sono 4849 le vaccinazioni effettuate secondo l'odierno bollettino Asl

Continua ad essere bassa la curva dei contagi da Coronavirus in provincia di Latina. Nelle ultime 24 ore sono soltanto tre i nuovi casi registrati dei quali 2 a Formia e 1 a Latina.

Inoltre per il decimo giorno consecutivo non si registrano decessi. Un dato positivo nel bollettino diramato dalla Asl oggi, 27 giugno, arriva anche sul fronte dei ricoveri: non ce n’è stato alcuno nelle ultime 24 ore mentre si è registrata una guarigione.

Il totale dei contagi registrati in tutto il territorio pontino nel mese di giugno ammonta a 362 casi.

Per quanto riguarda le vaccinazioni anche nelle ultime 24 ore ne sono state effettuate poco meno di 5mila, 4849 per la precisione.