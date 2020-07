Coronavirus Latina: si fermano i contagi, nessun nuovo caso in provincia

Si mantiene stabile la situazione sul fronte contagi da coronavirus nella provincia di Latina. Dopo cinque giorni si ferma di nuovo la crescita dei casi nel territorio pontino, come confermato dalla Asl con il bollettino di oggi, lunedì 27 luglio.

Nessun nuovo contagio e nessun decesso nelle ultime 24 ore. Rimangono dunque 599 i contagi totali da inizio pandemia in tutta la provincia, mentre sono 37 i decessi.

Stabile anche il numero dei pazienti che sono ancora positivi, 37; di questi sono 18 quelli che sono curarti presso il proprio domicilio, 26 quelli che invece sono ricoverati, nessuno fortunatamente nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati nuovi guariti che ad oggi restano 518.

“Si raccomanda, pertanto, ai cittadini di tutta la provincia - ricorda al Asl di Latina - di rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti sulla mobilità delle persone nonché tutte le prescrizioni in materia di rispetto delle distanze, del lavaggio delle mani e del divieto di assembramento. Allo stato, l’unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza”.