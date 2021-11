Coronavirus Latina, 95 nuovi casi in un giorno in provincia. Ma i decessi sono stati tre

Dopo il picco dei 160 casi da coronavirus di ieri, scende leggermente il dato giornaliero nella provincia di Latina dove i contagi nelle scorse 24 ore son stati 95. Questo quanto riferito dalla Asl che nella tarda mattinata di oggi, sabato 27 novembre, ha diffuso il consueto bollettino giornaliero. Dall’inizio del mese sono arrivate a 2291 le positività totali registrate (con una media di quasi 85 al giorno), più del doppio del mese di ottobre quando furono 1029.

Coronavirus Latina: la distribuzione dei contagi

Andando nello specifico è ancora il territorio di Aprilia a far registrare il dato più alto: sono 37 i casi riportati nel bollettino della Asl, uno solo in meno a ieri; altri 16 sono poi nella città capoluogo, Latina. Gli altri sono stati accertati in 12 diversi comuni della provincia: 8 sono rispettivamente a Priverno e Sezze, 5 a Cisterna, 4 a Sermoneta e Terracina, 2 nei territori di Cori, Norma, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sabaudia e Sonnino e uno infine a Fondi.

Coronavirus Latina: 3 decessi in 24 ore

Purtroppo nel report ci sono anche tre decessi di altrettanti pazienti che erano residenti a Latina, Roccasecca dei Volsci e Terracina. Salgono così a 22 i morti dall’inizio del mese (ad ottobre 6). Nelle scorse 24 ore, poi, è stato effettuato un solo ricovero, mentre le guarigioni notificate sono state 25.

Le vaccinazioni

Stabili le vaccinazioni che nella giornata di ieri sono state in totale 2.669, ma in deciso rialzo rispetto alle scorse settimane. Trascinano soprattutto le terze dosi che sono state 2.033 (il 76%), 390 le seconde (il 14,6%)e 246 le prime (9,2%).