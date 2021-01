Coronavirus Latina, crescono ancora i numeri: sono 273 i nuovi casi. Altri 6 decessi

Cresce ancora il numero dei contagi giornalieri nella provincia di Latina: se l’inizio della settimana aveva fatto ben sperare (soprattutto con i 49 casi di martedì, con uno dei picchi più bassi di egli ultimi tre mesi), la curva è tornata a salire: sono 273 i nuovi casi di coronavirus oggi, giovedì 28 gennaio, registrati in 25 comuni pontini (ieri erano stati 117); sono stati invece circa 1400 i tamponi effettuati nelle scorse 24 ore, a cui si aggiungono circa mille test rapidi. Il bollettino è stato diffuso dalla Asl nel pomeriggio e riporta anche 6 decessi. Numeri su cui riflettere.

La maggior parte dei contagi di oggi sono concentrati nei grandi centri della provincia: sono 60 quelli registrati a Latina città, 29 a Terracina, 28 ad Aprilia, 25 a Cisterna, 23 a Fondi e 20 a Formia, poi altri 19 a Sezze. E ancora se ne contano10 a Priverno, 8 a Sermoneta e 7 a Gaeta e Santi Cosma e Damiano, 5 a Monte San Biagio e Sabaudia, 4 a Pontinia e Sonnino, 3 a Minturno e Sperlonga, 2 a Cori, Itri, Lenola, Rocca Massima e San Felice Circeo e uno infine a Campodimele, Maenza e Spigno Saturnia. Nei 28 giorni di gennaio in tutta la provincia sono stati 5225 i casi accertati, più di quanti ne siano stati registrati in tutto il mese scorso (4880).

Come detto sono stati 6 i decessi nelle ultime 24 ore: 3 dei pazienti che non ce l’hanno fatta erano residenti a Latina, 2 a Terracina e uno ad Aprilia. Dall’inizio del mese in tutto il territorio sono state 88 le morti legate al coronavirus registrate tra i residenti della provincia, 339 negli oltre 10 mesi di pandemia da marzo ad oggi. Con il dato aggiornato di oggi salgono a 28 i decessi nella città di Latina questo mese, 14 tra i residenti di Terracina e 5 di Aprilia.

Nelle scorse 24 ore, infine, i guariti sono stati 83.