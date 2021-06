Coronavirus Latina, nessun nuovo caso in provincia. Doppio zero anche per decessi e ricoveri

Nessun nuovo caso di coronavirus nella provincia di Latina: questo quanto riportato nel bollettino che la Asl ha diffuso oggi, lunedì 28 giugno. Una buona notizia che conferma la decisa flessione della curva fatta registrare nelle ultime settimane di giugno. In totale nel mese che sta per chiudersi sono stati 362 i casi riscontrati nel territorio pontino con una media poco inferiore ai 13 giornalieri (a maggio in media erano 67 al giorno).

Solo un'altra volta, era il 14 giugno scorso, nel bollettino della Asl non erano riportati nuovi casi. Casi che ieri in tutta la provincia erano stati 3, sabato invece 2.

Per l'undicesimo giorno consecutivo, poi, in provincia non ci sono stati decessi e, nelle scorse 24 ore, non sono stati effettuati neanche nuovi ricoveri di pazienti positivi. Ma zero sono state anche le guarigioni.

Per quanto riguarda infine la campagna vaccinale, la giornata di ieri ha fatto registrare un leggero calo nel numero delle somministrazioni che sono state in totale, neo diversi hub allestiti nella provincia, 2490.