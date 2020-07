Coronavirus Latina: per il secondo giorno consecutivo nessun nuovo caso in provincia

Per il secondo giorno consecutivo, e non succedeva da inizio mese, non si registrano nuovi casi di coronavirus in provincia di Latina. A confermarlo la Asl pontina che nel pomeriggio di oggi, martedì 28 luglio, ha diffuso il consueto bollettino giornaliero.

Come ieri zero contagi, dopo che per settimane il dato giornaliero è sempre stato incrementato, e zero decessi in provincia.

Il quadro complessivo resta più o meno stabile rispetto alla giornata di ieri. Sono sempre 599, infatti, i casi totali accertati da inizio pandemia in tutto il territorio pontino, così come restano 37 i decessi. Un guarito è stato registrato nelle ultime 24 ore che ha fatto salire a 519 il totale. Gli attuali positivi sono dunque 43 al momento; di questi 18 sono in cura presso il proprio domicilio, mentre 25 sono i pazienti che necessitano ancora di un ricovero ospedaliero, nessuno nel reparto di Terapia Intensiva del Goretti.

Sono quanto mai importanti, quindi, le raccomandazioni della Asl a rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale, divieto di assembramenti e lavaggio frequente delle mani.