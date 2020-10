Coronavirus Latina, i contagi continuano a salire: altri 139 casi in provincia. Un decesso

Altri 139 casi di coronavirus in pipù in 24 ore e un decesso: questa la situazione in provincia raccontata dal nuovo bollettino che la Asl ha diffuso nel pomeriggio di oggi, mercoledì 28 ottobre. Una curva che non accenna a piegarsi nel territorio pontino dove solo da inizio settimana ci sono stati 368 nuovi contagi.

I nuovi casi riportati oggi nel bollettino sono stati registrati in 19 diversi comuni della provincia; ancora una volta i numeri più alti sono stati registrati a Latina città, Aprilia e Cisterna che insieme contano più della metà dei nuovi positivi totali di oggi. Sono 33 i casi nel capoluogo pontino, 23 in ognuno degli altri due centri del nord della provincia. Altri 10 contagi sono stati riscontrati a Terracina, 8 a Sezze, 7 a Fondi e a Formia, 4 a Lenola, Minturno e Priverno, e ancora 3 rispettivamente a Cori e San Felice Circeo, 2 ad Itri, Sabaudia e Sonnino e uno infine a Gaeta, Pontinia, Roccagorga e Spigno Saturnia.

Con il report di oggi la Asl ha dato comunicazione anche del decesso di un paziente di Latina; si tratta del 13esimo decesso da inizio mese in tutta la provincia, il 52esimo da inizio pandemia.

Con i dati aggiornati di oggi salgono a 2245 gli attuali con 2113 persone che sono in cura presso il proprio domicilio e 132 pazienti che sono ricoverati in strutture ospedaliere. I guariti sono ad oggi 852, 3149 i contagi totali riscontrati nel territorio pontino da inizio pandemia.

