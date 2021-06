Coronavirus Latina: nessun caso per il secondo giorno consecutivo in provincia. Un decesso

I dati aggiornati di oggi nel bollettino della Asl: non ce l’ha fatta un paziente residente ad Aprilia. Nelle scorse 24 ore nessun ricovero ed oltre 100 guarigioni; quasi 5mila le vaccinazioni

Provincia di Latina senza nuovi contagi da coronavirus per il secondo giorno consecutivo. Questa la buona notizia che arriva dal bollettino della Asl di oggi, 29 giugno. Nelle ultime 48 ore, infatti, dall’Azienda sanitaria locale non sono state notificate nuove positività che nel mese di giugno restano in totale 362, con una media giornaliera di 12 nuovi casi.

Ma, ed è questa invece la cattiva notizia di oggi, nelle scorse 24 ore è stato registrato un nuovo decesso, quello di un paziente di Aprilia; negli ultimi undici giorni, infatti, nella provincia non c’erano state vittime. I decessi salgono ora a 18 dall’inizio del mese, anche se in molti casi si è trattato di notifiche di decessi che risalgono alle settimane di maggio.

Da quattro giorni, però, non vengono effettuati ricoveri di pazienti positivi residenti nella provincia pontina dove nelle ultime 24 ore sono state notificate altre 104 guarigioni.

Sfiorano di nuovo la quota di 5mila le vaccinazioni effettuate in un giorno nella provincia di Latina (ieri sono state 4829); in totale secondo il dato aggiornato alle da Salute Lazio le dosi somministrate da inizio campagna sono oltre 377mila.