Coronavirus Latina: 79 nuovi casi in provincia, 12 i ricoveri in più. Ma nessun decesso

Diffuso dalla Asl il bollettino: più della metà dei contagi di oggi concentrati in 4 grandi città: Aprilia, Fondi, Latina e Terracina. Nelle ultime 24 ore 7 guariti e quasi 1300 vaccinazioni

Nella provincia di Latina registrati 79 nuovi casi di coronavirus: questo il dato riportato nel bollettino della Asl di oggi, lunedì 19 marzo. Un dato in calo rispetto a quelli degli ultimi giorni, mai scesi sotto la soglia dei 100 (ieri erano stati 161). Ma, come spesso accade nel fine settimana, sono stati in numero inferiore anche i tamponi effettuati nella giornata di ieri.

Nel report giornaliero di oggi sono riportati anche 7 nuovi guariti, mentre sono stati 12 ricoveri in più. La buona notizia arriva invece dai decessi, nessuno nelle ultime 24 ore; il numero delle morti legate al Covid-19 in tutto il mese di marzo restano dunque 45.

Per quanto riguarda i 79 contagi di oggi, sono stati accertati in 15 diversi comuni, secondo quanto riporta il bollettino; più della metà sono concentrati in quattro grandi centri del territorio: Aprilia e Fondi sono le due città che hanno fatto registrare il dato più alto, entrambe con 15 casi; 11 sono invece a Latina e 10 a Terracina. Altri 6 positivi sono poi stati riscontrati tra i residenti di Priverno, 5 a San Felice Circeo, 3 a Pontinia e Sezze, 2 a Cisterna, Gaeta, Minturno e Monte San Biagio, e uno infine a Sabaudia, Sermoneta e Sonnino. Nel mese di marzo salgono a 4186 i casi totali accertati.

Nel bollettino di oggi della Asl viene fornito anche un aggiornamento sui vaccini: nelle ultime 24 ore sono state 1298 le dosi somministrate; dall’inizio della campagna le vaccinazioni in tutto il territorio pontino sono state quasi 66mila mentre più di 20mila persone hanno ricevuto entrambe le dosi.