Coronavirus Latina, altri due casi in provincia. Focolaio della movida: al via i tamponi drive in

Due nuovi casi di coronavirus in provincia di Latina: questo il dato di oggi, lunedì 3 agosto, contenuto nell’ultimo bollettino diffuso dalla Asl pontina. I due nuovi contagi sono stati registrati nel capoluogo pontino; i pazienti, come comunica l’azienda sanitaria locale, non necessitano del ricovero ospedaliero e sono al momento in cura presso il domicilio. L'Assessorato alla Salute della Regione Lazio ha aggironato che i casi riguardano "un uomo e una donna di rientro dalla Repubblica Dominicana con scalo a Madrid"; è in corso l’attività del contact tracing internazionale.

Il dato di oggi aggiorna dunque la situazione nel territorio pontino dove da inizio pandemia sono stati registrati 615 casi; sono 51 i pazienti ancora positivi e di questi 23 sono trattati a domicilio e 28 sono ricoverati in ospedale. Stabile il numero dei guariti, che sono 527, e quello dei decessi, 37.

Intanto oggi sono iniziati i tamponi drive in per i casi legati al cosiddetto “focolaio della movida” di Latina e Sabaudia; in queste ore ne sono stati effettuati 200.

La Asl, infatti, ha attivato, presso il Padiglione Porfiri all’ospedale Santa Maria Goretti, con ingresso su viale Michelangelo, il drive in per l’effettuazione dei tamponi naso-faringei alle persone che hanno avuto contatti con i positivi del cluster e che sono state contattate dal Servizio di Igiene Pubblica (SISP) della ASL di Latina. Le altre persone saranno programmate in altra data; “chi non l’avesse ancora fatto - ricorda infine l’azienda sanitaria locale -, è invitato a chiamare il numero verde emergenza Covid 800.118.800”. Dall'Assessorato regionale alla Salute hanno comunicati che sono negativi i primi risultati dei test.