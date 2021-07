Coronavirus: 5 nuovi contagi in provincia, zero a Latina città. Nessun decesso

Sono 5 i nuovi casi di coronavirus oggi, sabato 3 luglio, nella provincia di Latina: nella mattinata la Asl ha diffuso il consueto bollettino con cui viene fornito un aggiornamento sulla situazione attuale in tutto il territorio provinciale.

Due dei contagi di oggi sono stati accertati nel comune di Aprilia, gli altri sono distribuiti tra quelli di Cisterna, Formia e Terracina. Da sottolineare che per il secondo giorno consecutivo nella città capoluogo, Latina, non sono state notificate nuove positività (ieri i casi erano 2, ed entrambi a Sermoneta).

E, questa è ancora la buona notizia, cresce anche il numero dei giorni consecutivi senza decessi in provincia che, con quello di oggi, sono 4. Nelle scorse 24 ore si è reso però necessario il ricovero di uno dei pazienti positivi in provincia, mentre altri 126 sono guariti.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, nella giornata di ieri sono state effettuate 4042 somministrazioni in tutti gli hub del territorio pontino; secondo il dato aggiornato alle 11 da Salute Lazio, sono quasi 400mila le vaccinazioni totali in provincia.