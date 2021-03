Coronavirus Latina, i contagi aumentano ancora: 150 in provincia. Ma nessun decesso

Tornano di nuovo a crescere i casi di coronavirus nella provincia di Latina: 150 oggi, mercoledì 3 marzo. Nel pomeriggio la Asl ha diffuso il consueto bollettino con cui vengono forniti tutti i dati relativi alla diffusione del Covid-19 nel territorio pontino. E la curva risale ancora rispetto agli ultimi giorni: ieri i contagi erano stati 99, lunedì 76. In aumento anche il numero dei tamponi effettuati nelle scorse 24 ore che in tutto il territorio provinciale sono stati più di 1100, tra molecolari e antigenici.

Coronavirus Latina: la diffusione dei nuovi contagi

Sono 23 i comuni della provincia che riportano nuovi contagi oggi. Ancora alto il dato a Latina città che ne conta oggi 32, due in meno rispetto a ieri. Crescita importante anche a Cisterna e Fondi dove, rispettivamente, i casi in più sono 19 e 17; 12 sono invece a Terracina, 11 ad Aprilia e 10 a Sezze. Altri 8 sono a Cori, 5 a Sermoneta, 4 a Minturno, Monte San Biagio, Pontinia, San Felice Circeo e Sonnino, 3 a Sabaudia, 2 a Formia, Roccagorga, Santi Cosma e Damiano e Sperlonga, uno infine a Lenola, Norma, Priverno, Prossedi e Roccasecca dei Volsci.

Coronavirus Latina: nessun decesso e 133 guariti

La buona notizia di oggi è che nelle scorse 24 ore non sono stati registrati decessi: in un anno di pandemia la provincia pontina ha pianto la scomparsa di 415 persone, sono 162 i morti nel solo 2021. Nel bollettino, infine, sono riportati anche 133 guariti in più.