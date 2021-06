Coronavirus Latina: 3 casi in provincia, ma nessun decesso. In un giorno 5mila vaccinazioni

Dopo due giorni consecutivi a zero casi in provincia di Latina, sono 3 quelli comunicati oggi, mercoledì 30 giugno, dalla Asl con il consueto bollettino sul coronavirus. Si chiude così un mese che ha fatto registrare un’importante inversione di tendenza della curva rispetto ai mesi precedenti: a giugno sono stati, infatti, 365 i contagi totali accertati a giugno con una media di 12 ogni giorno. Un dato, quello totale, quasi sei volte più basso di quello registrato a maggio quando le positività totali riscontrate sono state 2090.

I tre nuovi casi notificati dall’Azienda Sanitaria Locale, sono stati riscontrati a Fondi, Latina città e Minturno. Nessun decesso invece nelle scorse 24 ore (sono stati 18 a giugno in totale ma in molti casi si è trattato di notifiche di decessi avvenuti nel mese di maggio) ed un solo ricovero effettuato. I guariti sono stati invece 103.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, sfiorate le 5mila somministrazioni (4961) sono state effettuate ieri; secondo il dato aggiornato alle 14 di oggi da Salute Lazio, in totale le dosi inoculate in tutta la provincia sono circa 383mila. Intanto nella giornata di oggi ha preso il “vax tour”, la campagna di vaccinazione itinerante che partita dal capoluogo con la prima tappa, toccherà ora diversi centri della provincia fino al 19 luglio.