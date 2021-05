Coronavirus Latina: i contagi si confermano in frenata, sono 21 in provincia. Nessun decesso

I dati aggiornati resi noti dalla Asl con il consueto bollettino: due soli i ricoveri, 94 le guarigioni notificate. Nuovo boom di vaccinazioni in un giorno: sono 4182

Si conferma il periodo di regressione della curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina a maggio: sono 21 i nuovi casi comunicati oggi, domenica 30 maggio, dalla Asl con il consueto bollettino giornaliero. Il totale nel mese in corso è di 2069 casi totali, con una media di 68 in un giorno, più che dimezzata rispetto ai 144 di aprile.

Le 21 nuove positività di oggi sono state riscontrate in 10 diversi comuni: 6 sono a Cisterna e 4 a Latina, 3 a Fondi, poi 2 a Santi Cosma e Damiano e uno rispettivamente ad Aprilia, Formia, Lenola, Minturno, Sabaudia e Sperlonga.

Nessun decesso è riportato poi nel bollettino di oggi, 25 quelli totali nel mese di maggio; quello delle vittime è un altro dei dati in forte calo nel mese in corso come anche quello dei ricoveri: due ne sono stati effettuati nelle scorse 24 ore che portato a 127 il numero delle persone positive che a maggio ha necessitato delle cure presso strutture ospedaliere. Sono 94 infine le guarigioni notificate ieri.

Completa il quadro dei dati aggiornati resi noti dalla Asl quello delle vaccinazioni: 4182 quelle effettuate nelle scorse 24 ore in tutta la provincia di Latina; secondo il dato di Salute Lazio aggiornato alle 14 di oggi le somministrazioni totali sfiorano le 237mila con oltre 71mila persone che hanno ricevuto anche la seconda dose.