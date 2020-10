Coronavirus Latina, sale ancora la curva: 154 nuovi casi in provincia. Un decesso

Sale ancora la curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina: altri 154 casi - in 24 comuni - sono stati ufficializzati nel pomeriggio di oggi, venerdì 30 ottobre, dalla Asl con il consueto bollettino giornaliero. Un’escalation questa settimana che si era aperta con i 124 nuovi positivi di lunedì, seguiti dai 105 del giorno successivo, i 139 di mercoledì e i 136 di ieri. Nelle scorse 24 ore registrato anche il decesso di un paziente di 82 anni di Aprilia, il sesto da inizio settimana.

Sono sempre Aprilia e Latina le due città dove viene riscontrato il maggiore numero di nuovi contagi: 33 quelli ad Aprilia e 32 a Latina. Altri 17 nuovi positivi sono poi stati accertati a Cisterna, 12 a Terracina, 10 rispettivamente a Formia e Minturno, 5 a Sezze e Fondi e 4 a Castelforte; altri 3 poi nei comuni di Gaeta, San Felice Circeo e Sabaudia, 2 rispettivamente a Cori, Itri, Lenola, Pontinia e Santi Cosma e Damiano e uno infine a Bassiano, Maenza, Monte San Biagio, Norma, Priverno, Roccasecca dei Volsci e Sermoneta.

Si aggiorna il quadro in provincia dove ci sono ad oggi 2503 attuali positivi con 2355 persone che sono in cura presso il proprio domicilio; sono 148 i pazienti ricoverati in strutture ospedaliere. I contagi totali da inizio pandemia sono arrivati a 3439 con un indice di prevalenza di 59,78; sono 882 i guariti - 19 in più nelle ultime 24 ore -, 54 i decessi da marzo.