Coronavirus, esplodono i contagi: sono 1.345 in un giorno in provincia e 490 solo a Latina città

Esplodono i contagi da coronavirus in provincia di Latina: l’ultimo bollettino del 2021 della Asl riporta infatti 1.345 nuovi casi di cui 490 solo nella città capoluogo. E’ l’ennesimo dato record quello reso noto oggi, 31 dicembre, dall’Azienda sanitaria locale con il report giornaliero: i nuovi positivi sono quasi raddoppiati rispetto ai 734 di ieri e sono sparsi un po' ovunque in tutto il territorio pontino. Superano quota 8mila, sono nello specifico 8.202, i contagi totali a dicembre che si conferma il mese in cui sono stati registrati i dati più dall’inizio della pandemia.

E, in particolare, gli alti numeri di questi giorni, sempre sul fronte dei contagi, sono anche figli dei numerosi tamponi che sono stati effettuati con l'avvicinarsi delle festività natalizie. I casi riportati nel bollettino di oggi sono stati accertati, come detto, un po' in tutta la provincia. Oltre al dato record di Latina, spiccano anche 187 nuovi positivi ad Aprilia, gli 84 a Cisterna e i 76 di Terracina; ne sono stati poi registrati 67 a Fondi, 60 a Formia, 46 a Sermoneta e 42 a Cori; ancora sono 37 a Gaeta, 32 a Sezze e 30 a Sabaudia, 28 a Priverno, 27 a Pontinia, 24 a Minturno e 17 a Monte San Biagio; altri 13 sono a Santi Cosma e Damiano, 12 ad Itri, 11 a Sonnino e 10 a San Felice Circeo, 9 a Norma, 8 a Sperlonga, 7 Prossedi e 6 a Bassiano, 5 a Castelforte, 4 a Roccagorga, 3 a Lenola e Spigno Saturnia, 2 nei comuni di Maenza e Ventotene e uno solo infine a Campodiemele, Ponza e Rocca Massima. Da segnalare che solo nel comune di Roccasecca dei Volsci non è stato registrato alcun caso.

Fortunatamente nel bollettino di oggi non sono riportati nuovi decessi che sono stati 26 in tutto il mese; nelle scorse 24 ore sono poi stati effettuati 3 nuovi ricoveri mentre le guarigioni notificate sono state 40.

Per quanto riguarda le vaccinazioni sono state 5.149 ieri in tutta la provincia di Latina: sono state somministrate 4.308 terze dosi, mentre le prime - in crescita rispetto agli ultimi giorni - sono state 404, 437 le seconde.