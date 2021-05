Coronavirus Latina, la curva sempre in discesa: 21 nuovi casi in provincia. Zero decessi

A maggio contagi in calo rispetto ai mesi precedenti: 2090 in totale con una media di 67 ogni giorno. Nelle scorse 24 ore 3 ricoveri e 67 guarigioni

Si conferma l’inversione della curva fatta registrare in queste settimane nella provincia di Latina: sono 21 i nuovi casi di coronavirus oggi, lo stesso numero di ieri ed il più basso da oltre 10 giorni. Nel mese che si chiude oggi sono stati 2090 i contagi totali accertati tra i residenti della provincia, meno della metà di quanti ne erano stati riscontrati ad aprile (4342) con una media ogni giorno di poco superiore ai 67 nuovi positivi (ad aprile era stata di 144).

Coronavirus Latina: come sono distribuiti i contagi

Contagi in brusco calo, dunque nelle ultime settimane in tutti i centri del territorio pontino. I 21 di cui la Asl ha dato notizia oggi, lunedì 31 maggio, con il bollettino sono stati riscontrati tra i residenti di 10 diversi comuni: quasi la metà (9) sono solo nel territorio di Fondi mentre altri 2 ne sono stati registrati a Cisterna, Latina e Sabaudia e uno solo ad Aprilia, Cori, Formia, Pontinia, Sermoneta e Terracina.

Coronavirus Latina: zero decessi e 3 ricoveri

Ancora zero decessi nelle scorse 24 ore in provincia dove in totale a maggio sono stati 25, anche in questo caso meno della metà dei 55 di aprile. E sono in calo in queste settimane anche i ricoveri: 3 nelle scorse 24 ore che hanno fatto salire il totale di questo mese a 130. Infine le guarigioni notificate ieri dalla Asl sono state 67.

La campagna vaccinale

Infine il punto sulla campagna vaccinale: nelle scorse 24 ore sono state effettuate 2303 vaccinazioni. In totale, secondo il dato aggiornato alle 12 da Salute Lazio, sfiorano oggi la quota delle 240mila le somministrazioni in tutta la provincia mentre sono 72mila le persone che hanno completato il ciclo con entrambe le dosi.