Coronavirus Latina: zero casi in provincia. Atteso l’esito dei tamponi legati alla movida

Non si registrano nuovi casi di coronavirus in provincia di Latina. La comunicazione da parte della Asl pontina nel primo pomeriggio di oggi, martedì 4 agosto, con il consueto bollettino. Resta stabile, dunque, la situazione mentre si attendono i risultati dei tamponi drive in che sono stati effettuati all’ospedale Goretti e legati al cosiddetto “focolaio della movida” di Latina e Sabaudia.

Proprio in riferimento a questo cluster, l’azienda sanitaria locale rinnova oggi l’appello a contattare il numero verde emergenza Covid 800.118.800 alle “persone che hanno avuto contatti con i positivi dei focolai Sabaudia – Latina (movida) ed in particolare gli utenti dello stabilimento balneare di Sabaudia Lido Azzurro nel periodo 24 -31 luglio”. Intanto sono in corso le processazioni dei tamponi delle persone già individuate e che hanno avuto contatti con i positivi già scoperti; “i risultati saranno disponibili nelle prossime ore” fanno sapere dalla Asl.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alla luce dei dati fino ad ora disponibili, quindi, restano 615 i contagi totali accertati da inizio emergenza; gli attuali positivi sono 50: di questi 21 sono in cura presso il proprio domicilio, mentre 29 sono ricoverati. Nelle ultime 24 ore è stato registrato un nuovo guarito che ha fatto salire il totale a 528; i decessi restano 37.