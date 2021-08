Coronavirus Latina, 18 nuovi casi in provincia e nessun decesso. Altri 5 ricoveri in un giorno

Gli aggiornamenti dalla Asl pontina: i contagi in 11 diversi comuni; quasi 3mila le vaccinazioni

Si conferma in discesa negli ultimi tre giorni la curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina: dopo 12 di lunedì e i 28 di ieri, sono 18 i nuovi casi comunicati oggi, mercoledì 4 agosto, dalla Asl con il consueto bollettino giornaliero. Un trend in decrescita rispetto alle scorse settimane ma che dovrà ora essere tutto confermato nei prossimi giorni. In totale dall’inizio del mese i postivi accertati sono stati 104.

Per quanto riguarda i nuovi casi di oggi tra 11 comuni della provincia: 3 sono i contagi a Latina, 2 rispettivamente ad Aprilia, Fondi, Formia, Sezze e Terracina e uno ad Itri, Priverno, Sabaudia, San Felice Circeo, Sermoneta.

Nessun decesso, invece, nelle ultime 24 ore dopo i 3 che sono stati registrati nei due giorni scorsi; 5 invece i ricoveri mentre sono state 8 le guarigioni notificate.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, che prosegue nonostante i disagi di questi giorni causati dall’attacco hacker al sistema informatico della Regione Lazio, sono state quasi 3mila (2953) le somministrazioni nella giornata di ieri.