Coronavirus: 3 casi in provincia, nessuno a Latina città. Un altro giorno senza decessi

Il dato dei contagi giornalieri più basso dal settembre scorso nel territorio pontino; sono 2 invece i ricoveri, 146 i guariti. In un giorno 4553 vaccinazioni

Crollo dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina: sono 3 quelli riferiti dalla Asl oggi, venerdì 4 giugno, con il consueto bollettino. Si tratta del dato più basso da settembre scorso che conferma l’inversione di tendenza della curva iniziata già dalla metà del mese di maggio e proseguita in questi primi giorni di giugno. Segno questo che anche la campagna vaccinale inizia a portare ad importanti risultati nel contrasto alla diffusione del Covid-19.

I nuovi casi sono stati accertati nei comuni di Aprilia, Fondi e Minturno. Nessun contagio è stato registrato nelle scorse 24 ore dunque nella città capoluogo, Latina, come non accadeva ormai da mesi. Nel bollettino, poi, non sono riportati nuovi decessi - uno solo dall’inizio di giugno -, mentre sono 2 i ricoveri; 146, infine, le guarigioni che sono state notificate.

Un importante balzo in avanti è stato compiuto anche nella campagna vaccinale: sono 4553 le dosi somministrate nella giornata di ieri che hanno fatto salire il totale ad oltre 256mila in tutta la provincia pontina; sono quasi 78mila le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi completando il ciclo di immunizzazione.