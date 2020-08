Coronavirus: un positivo tra i 43 migranti ospitati a Cori, è ricoverato

Non ci sono nuovi contagi da coronavirus accertati dalla Asl tra i residenti della provincia di Latina: questo quanto riportato nel bollettino di oggi, mercoledì 5 agosto.

Positivo uno dei migranti a Cori

L’azienda sanitaria, però, con il report giornaliero, dà notizia di un caso positivo tra i migranti che sono ospitati a Cori; il paziente è attualmente è ricoverato in ospedale. A Cori, la scorsa settimana erano stati trasferiti dalla ex Rossi Sud di Latina 43 dei 55 migranti che erano risultati negativi ai tamponi effettuati dopo il loro arrivo nel capoluogo pontino da Lampedusa. Sale dunque a 13 il numero dei migranti positivi; 12 erano stati quelli risultati positivi ai primi test.

Positivo un minore in una comnuità di Cisterna

La stessa Asl di Latina comunica anche che è stato notificato da un’altra azienda sanitaria come positivo un minore attualmente ospite di una comunità di Cisterna; il dipartimento di Prevenzione sta procedendo ai controlli su operatori ed utenti della struttura.

I dati del bollettino

Alla luce dei dati di oggi sono dunque sempre 615 i casi totali accertati nella provincia di Latina - ricordiamo che questo numero indica i soli casi positivi riscontrati tra i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nei comuni della provincia di Latina -, con un indice di prevalenza di 10,69 - cioè il numero di persone risultate positive per 10.000 abitanti -. Sono invece 49 gli attuali positivi, a fronte di un’altro guarito in provincia che fa salire il totale a 529. Ad oggi sono 20 i pazienti in cura presso il proprio domicilio, 29 quelli ricoverati. Nelle ultime 24 ore non è stato registrato nessun decesso.

