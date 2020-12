Coronavirus Latina: cala il numero dei nuovi casi, 122 in un giorno. Ma i decessi sono 7

Sono 122 i nuovi casi di coronavirus oggi, sabato 5 dicembre: il dato comunicato nel pomeriggio dalla Asl di Latina con il consueto bollettino. Si tratta del dato più basso da quasi un mese: lo stesso numero di contagi erano stato registrato, infatti, lo scorso 12 novembre.

Sempre alto, invece, il dato dei decessi: sono stati 7 nelle scorse 24 ore, il numero più alto di questa seconda ondata. Due dei pazienti erano residenti a Cisterna; gli altri nei comuni di Formia, Gaeta, Latina, Minturno e Terracina. I decessi da inizio sono arrivati a 172, 22 nei soli primi 5 giorni di dicembre.

Per quanto riguarda i contagi, 28 sono stati registrati nelle scorse 24 ore a Latina città, dopo i 24 di cui è stata data comunicazione ieri; tra i dati più bassi dal novembre scorso. E sono 24 quelli riscontrati ad Aprilia e 10 a Cisterna e Fondi. Nove ancora sono a Cori, 8 a Sezze, 4 poi a Formia, Monte San Biagio e Terracina, 3 a Lenola, Priverno, Sermoneta e Sonnino, 2 a Gaeta, Itri e San Felice Circeo, e infine uno a Roccagorga, Sabaudia e Santi Cosma e Damiano

Per il secondo giorno consecutivo il numero dei guariti giornalieri è più alto dei nuovi casi; nelle scorse 24 ore sono state infatti 173 le negativizzazioni, a fronte appunto dei 122 contagi. I guariti totali sono 3260, un po' meno di un terzo dei contagi totali fatti registrare da inizio pandemia in tutta la provincia che sono 10619. Ad oggi gli attuali positivi sono 7187, con 7058 persone in cura a domicilio e 129 ricoverati.