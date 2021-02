Coronavirus Latina: in provincia ci sono 178 nuovi casi positivi. Un decesso

Stabile rispetto all’andamento di ieri il numero dei contagi giornalieri in tutto il territorio; arrivano a 362 i decessi da inizio pandemia; 140 i guariti nelle scorse 24 ore

Sono in linea con il dato di ieri (176) i nuovi casi di coronavirus di oggi nella provincia di Latina: 178 quelli comunicati dall'Assessorato alla Sanità della Regione Lazio con il bollettino diffuso nel pomeriggio e confermati anche dalla Asl.

Dati in rialzo rispetto all’inizio della settimana nel territorio pontino dove la curva negli ultimi due giorni è dunque tornata a crescere. Sono stati quasi 2mila i tamponi effettuati nelle scorse 24 ore (tra molecolari e antigenici).

I nuovi casi di oggi sono stati riscontrati in 24 diversi comuni. Il dato più alto registrato ancora una volta nel capoluogo pontino con 32 nuovi positivi; altri 19 sono poi ad Aprilia, 17 a Formia, 12 a Cisterna, 10 a Roccagorga, Spingo Saturnia e Terracina, 9 a Fondi e Priverno, 8 a Minturno e Sabaudia, 7 a Sezze, 6 a Gaeta, 5 a Pontinia, 3 a Sermoneta e Sonnino, 2 ad Itri e San Felice Circeo, uno infine a Maenza, Monte San Biagio, Norma, Rocca Massima, Roccasecca dei Volsci e Sperlonga. Negli 11 mesi di pandemia, sono arrivati a quasi 22mila i contagiati totali registrati in tutta la provincia (compresi anche i positivi residenti al di fuori del territorio pontino ma comunque in carico alla Asl di Latina).

Nelle scorse 24 ore sono stati registrati poi altri 140 guariti e il decesso di un paziente di 82 anni di Aprilia. Sono arrivate a 13 le morti legate al coronavirus nel mese di febbraio in tutta la provincia di Latina, 362 da inizio pandemia.