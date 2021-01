Coronavirus Latina: altra impennata della curva, 354 nuovi casi in provincia. Quattro decessi

Dopo quella di domenica, nuova impennata della curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina. Sono 354 i nuovi casi comunicati oggi, martedì 5 gennaio, dalla Asl con il consueto bollettino giornaliero. La maggior parte hanno link familiari che pesano in maniera importante sul conteggio totale. Due giorni fa i casi erano stati solo 20 di più (374), facendo registrare il dato più alto di sempre da inizio pandemia. Nei dieci mesi da marzo ad oggi sono stati riscontrati 15602 contagi tra i residenti nella provincia di Latina che arrivano al numero 15967 se si considerano anche i positivi non residenti nel territorio pontino ma comunque in carico all’Azienda sanitaria locale.

I nuovi positivi di oggi sono stati riscontrati in ben 27 comuni, praticamente l’intera provincia, con punte importanti come quella toccata da Terracina che con 54 casi ha fatto registrare il dato più alto delle ultime 24 ore. Nel capoluogo pontino sono 44 i contagi, 23 ad Aprilia e Sezze, 22 a Sonnino e 21 a Formia, 20 poi a Maenza (molti dei quali erano già stati anticipati nelle scorse ore dal sindaco Claudio Sperduti); e ancora 18 a Fondi, 17 a Castelforte (legati al focolaio nella casa di riposo), 16 a Pontinia e Priverno, 11 a Cisterna, Gaeta e San Felice Circeo e 10 a Cori e Roccagorga; poi 6 a Minturno, 5 a Lenola e Sabaudia, 3 a Monte San Biagio, 2 a Norma, e infine uno a Bassiano, Itri, Prossedi, Roccasecca dei Volsci, Sermoneta e Spigno Saturnia.

Sono stati 197 i guariti e sono 4 i morti riportati nell’ultimo bollettino della Asl; nelle scorse 24 ore sono deceduti un uomo di 75 anni residente a Latina e uno di 89 di Aprilia, un altro di 91 anni di Castelforte e una donna di 68 anni di Cisterna. In totale sono 13 i decessi nel solo mese di gennaio, 264 da inizio pandemia.