Coronavirus: zero decessi ed un solo caso in provincia. Latina città senza contagi da 4 giorni

Un solo nuovo caso di coronavirus nella provincia di Latina: questo quanto riportato nel bollettino della Asl di oggi, lunedì 5 luglio, dopo i 5 contagi di ieri che hanno bissato il dato di sabato. Si mantiene bassa la curva dei contagi nel territorio pontino con il mese di luglio che fino ad ora ha contato 14 casi.

La positività riportata nel bollettino di oggi è stata registrata a Formia, mentre è da sottolineare come da quattro giorni ormai la città capoluogo, Latina, sia senza nuovi casi.

Doppio zero, poi, oggi per quanto riguarda sia i ricoveri che i decessi: nella provincia di Latina non si registrano morti legate al coronavirus ormai da 6 giorni. Ma nessuna guarigione è stata notificata nelle scorse 24 ore.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, ieri sono state effettuate 2657 somministrazioni nei vari hub allestiti nella provincia; in totale sino ad oggi, secondo il dato aggiornato alle 11 da Salute Lazio, le dosi inoculate hanno superato la soglia delle 400mila.