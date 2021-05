Coronavirus Latina: altri 5 morti in provincia. Sono 89 i nuovi casi, 356 i guariti

Sono 89 i nuovi casi di coronavirus oggi, mercoledì 5 maggio, in provincia di Latina su cui pesa però il bilancio dei decessi che nelle ultime 24 ore sono stati 5. Si tratta dello stesso numero riportato anche nel bollettino di ieri della Asl che fa salire ad 11 le morti dall’inizio del mese registrate tra i residenti dei comuni pontini (a cui si aggiunge anche il decesso di un paziente residente fuori provincia ma che era in carico alla Asl pontina). Ed è lutto a Fondi, città in cui erano residenti tre dei pazienti che non ce l’hanno fatta, ad Itri e Monte San Biagio che piangono la morte di altri due concittadini.

Coronavirus Latina: 89 nuovi casi

Per quanto riguarda i contagi, degli 89 di oggi un quarto sono concentrati proprio nel comune di Fondi (22), gli altri sono distribuiti in 19 diversi centri del territorio: 16 casi sono a Terracina e 14 a Latina città; altri 6 a Castelforte e Sermoneta; 5 ad Aprilia e 4 a Monte San Biagio; 2 a Cisterna, Itri, Minturno e Sezze e uno infine a Cori, Formia, Gaeta, Pontinia, Sabaudia, Santi Cosma e Daminao, Sperlonga e Spigno Saturnia.

Un solo ricovero, ma è boom di guariti

Nelle scorse 24 ore, come riporta il bollettino della Asl, c’è stato un solo ricovero, un dato confortante che replica quello di ieri e fa salire a 12 i ricoverati totali nella settimana in corso. Boom di guariti, invece, nelle ultime 24 ore che sono stati 356.

La campagna vaccinale

Quasi 3mila, infine, le vaccinazioni in un giorno: questo il numero registrato ieri nella provincia di Latina. Nello specifico, le dosi somministrate sono state 2904, che hanno fatto salire il totale in tutto il territorio pontino da inizio campagna ad oltre 145mila; sono 45mila le persone che hanno completato il ciclo anche con la seconda dose - il dato aggiornato da Salute Lazio alle 15 di oggi -.