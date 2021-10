Coronavirus Latina: 18 casi in provincia, quasi la metà sono ad Aprilia. Nessun nuovo ricovero

Il bollettino della Asl: 7 sono i contagi nel comune al nord del territorio pontino, gli altri distribuiti in sette centri della provincia. Nessun decesso da 17 giorni, 23 guariti in 24 ore

Si conferma stabile rispetto alle scorse 24 ore la curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina: sono 18 i nuovi casi di oggi, martedì 5 ottobre, comunicati dalla Asl con il consueto bollettino giornaliero. Ieri erano stati 23 e il giorno precedente 21.

Dall’inizio del mese sono 110 le positività riscontrate nel territorio pontino con una media di 22 quotidiane, una media più bassa di quella fatta registrare nel mese di settembre.

Quasi la metà dei contagi di oggi sono concentrati nel territorio di Aprilia (7), gli altri sono distribuiti tra sette diversi comuni: 3 sono rispettivamente nei centri di Fondi e Roccagorga, uno solo è invece a Cori, Latina, Lenola, Monte San Biagio e Sezze.

Per il 17esimo giorno consecutivo, poi, nel bollettino non sono riportati decesi, come non ci sono stati nelle scorse 24 ore nuovi ricoveri; le guarigioni sono state 23.

Infine, per quanto riguarda la campagna elettorale, sono state 1.392 le dosi somministrate ieri.