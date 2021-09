Coronavirus Latina, in provincia 28 nuovi casi. In un giorno 2 ricoveri, nessun decesso

Scende ancora rispetto alle scorse 24 ore il numero dei contagi da coronavirus giornalieri nella provincia di Latina: sono 28 quelli comunicati oggi, domenica 5 settembre, dalla Asl con il consueto bollettino dopo i 32 di ieri, mentre nei primi tre giorni del mese avevano sempre superato la soglia dei 40. Arrivano a 190 i casi totali accertati nel territorio pontino dall’inizio di settembre, con una media di 38 ogni giorno, più bassa di quella fatta registrare ad agosto.

Dopo i picchi dei giorni scorsi, scende il dato che arriva da Terracina dove nelle scorse 24 ore sono stati riscontrate solo 3 nuove positività; il dato più alto arriva invece dalla città capoluogo, Latina, che conta oggi 7 nuovi casi, 6 sono invece ad Aprilia e 5 a Fondi; 2 ne sono stati registrati poi a Cori e Lenola, e uno infine a Cisterna, Sezze e Sonnino.

Per il quinto giorno consecutivo, come riporta il bollettino, non ci sono stati decessi, mentre nelle scorse 24 ore sono stati effettuati due ricoveri di persone positive al Covid-19 e sono state notificate altre 11 guarigioni.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, in calo ieri il numero delle dosi giornaliere somministrate che sono state 1.280.