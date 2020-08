Coronavirus Latina: nessun nuovo caso in provincia. Un guarito in più

Per il terzo giorno consecutivo non si registrano contagi da coronavirus tra i cittadini residenti nella provincia di Latina (ieri comunicata le positività di un migrante ospitato nel Cas di Cori e di un minore ospite di una comunità di Cisterna). Questa la buona notizia contenuta nel bollettino di oggi, 6 agosto, diffuso nel primo pomeriggio dalla Asl pontina, dopo che i primi 3 giorni del mese avevano contato 10 nuovi contagi, la maggior parte dei quali legati al cosiddetto “focolaio della movida”.

Zero casi, dunque, e zero decessi che rimangono 37 in provincia. Stabili a 615, quindi, anche i casi totali accertati nel territorio pontino da inizio pandemia - ricordiamo che questo numero indica i casi positivi riscontrati tra i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nei comuni della provincia di Latina -. Sono scesi invece a 48 gli attuali positivi, a fronte di un’altra guarigione registrata nelle ultime 24 che fa salire il numero totale a quota 530. Degli attuali positivi, 20 sono i pazienti curati presso il proprio domicilio, 28 quelli che necessitano del ricovero ospedaliero.

Nonostante le buone notizie di oggi, comunque, la Asl di Latina rinnova l’appello ai cittadini a rispettare le disposizioni vigenti. In questa delicata fase, viene ricordato che “ridurre all’essenziale i contatti sociali” è l’unico modo contrastare la diffusione del virus. Quindi si ribadisce l’importanza di lavare con frequenza le mani, oltre che evitare gli assembramenti, rispettare il distanziamento sociale ed usare la mascherina.