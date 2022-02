Coronavirus Latina: 873 nuovi contagi in 27 comuni della provincia. Altri due decessi

Si confermano i segnali positivi degli ultimi giorni con i contagi da coronavirus che hanno iniziato a rallentare anche nella provincia di Latina. Anche oggi, infatti, il numero dei nuovi casi è sotto la soglia dei mille giornalieri; sono nello specifico 873 le nuove positività che sono riportate nel bollettino che la Asl ha diffuso nella mattinata di oggi, domenica 6 febbraio, le stesse di ieri. Saranno ora importanti i dati dei prossimi giorni per verificare un’eventuale conferma dell’inversione della curva in provincia. In totale in questi primi giorni del mese sono stati più di 6.300 i contagi totali.

I casi nei singoli comuni

I nuovi casi del bollettino di oggi sono stati registrati in 27 diversi comuni della provincia; buona parte, come spesso accade, sono concentrati tra la città capoluogo, Latina, dove ne sono stati accertati 237, ed Aprilia dove sono 120. Gli altri sono così distribuiti: 2 contagi sono a Bassano, 11 a Castelforte, 44 a Cisterna, 12 a Cori, 30 a Fondi, 60 a Formia, 3 a Gaeta e 7 ad Itri; ancora sono 4 i nuovi positivi a Lenola, 31 a Minturno, 10 a Monte San Biagio, 4 a Norma e 18 a Pontinia; altri 25 sono a Priverno, 6 a Roccagorga, 1 a Roccasecca dei Volsci e 32 a Sabaudia; 15 casi sono invece a San Felice Circeo, 20 a Santi Cosma e Damiano, 30 a Sermoneta, 49 a Sezze e 24 a Sonnino; ancora 11 sono a Sperlonga, 2 a Spigno Saturnia e 65 a Terracina.

Tutti gli altri dati

Con il report di oggi, poi, la Asl ha dato notizia anche di altri due deceduti: si tratta di un paziente che era residente a Fondi e uno al di fuori della provincia di Latina. Rallentano la corsa invece i ricoveri che nelle scorse 24 ore sono stati 3 al Goretti, un dato tra i più bassi degli ultimi giorni, mentre le guarigioni notificate dall’Azienda sanitaria locale sono state 110.

La campagna vaccinale

Infine, per quanto riguarda la campagna vaccinale, sono state 3.569 le dosi totale somministrate nella giornata di ieri: 3.199 sono state le vaccinazioni agli adulti (nello specifico si è trattato di 1.898 richiami, 1.103 seconde dosi e 198 prime) e 370 quelle invece pediatriche (188 sono state seconde dosi e 182 prime dosi).