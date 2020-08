Coronavirus Latina: aumentano ancora i contagi, altri 4 casi in provincia

Aumentano ancora i contagi da coronavirus nella provincia di Latina: 4 nuovi casi sono stati comunicati oggi, sabato 8 agosto, dalla Asl con il consueto bollettino giornaliero. Secondo quanto riporta l’azienda sanitaria locale nella nota, due dei pazienti sono stati ricoverati, mentre altrettanti sono invece in cura presso il proprio domicilio; per tutti sono in corso le indagini epidemiologiche di ricerca dei contatti.

I nuovi contagi sono stati accertati nei comuni di Aprilia (2), di Pontinia (1) e di Lenola (1), dove non se ne registravano ormai da mesi.

Si aggiorna il quadro generale nel territorio pontino: sono saliti, infatti, a 621 i casi totali - ricordiamo che in questo numero sono contati solo i casi positivi riscontrati tra i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nei comuni della provincia di Latina -; sono aumentati anche gli attuali positivi che sono 52: di questi 23 sono in cura presso il proprio domicilio, mentre in 29 sono ricoverati in ospedale. I guariti sono ad oggi 532 - uno in più nelle ultime 24 ore -, mentre i decessi restano 37.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Anche oggi la Asl di Latina rinnova l’appello ai cittadini pontini a rispettare tutte le disposizioni per il contrasto alla diffusione del coronavirus; è importante quindi evitare assembramenti e rispettare il distanziamento sociale, così come l’uso delle mascherine e il frequente lavaggio delle mani. “Si ricorda - concludono dall’azienda sanitaria locale - che, allo stato, l’unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza”.